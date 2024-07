» “Duduzinho Raiz” realiza cirurgia com valor arrecadado em vaquinha

Conhecido pelo meme “O que foi, mulher? O que foi que te mordeu?”, José Eduardo, o “Duduzinho Raiz”, conquistou milhões de visualizações na internet e muito carinho de seus seguidores. A criança realizou no último dia (23) sua cirurgia de correção das amígdalas e adenoide, necessária para melhora sua qualidade de vida e desenvolvimento.

De acordo com Murillo Peres, médico que realizou a cirurgia de Dudu, a cirurgia ocorreu sem nenhum problema e foi exatamente como esperada. “Ele chegou no consultório com queixa de amigdalite de repetição, voz anasalada, esforço respiratório muito grande, baixa estatura e dificuldade no sono”, contou Murillo em vídeo nas redes sociais.

Sabendo da necessidade do procedimento e sem condições de o custear, a família de Duduzinho realizou uma vaquinha através da internet, com a meta de R$10.000, para pagar o procedimento. Surpreendentemente, a meta foi ultrapassada: conseguiram mais de 30 mil.

Toda a verba além do valor da cirurgia vai ser destinada para tratar outros problemas de saúde de Dudu e, além disso, auxiliar nos custos do pós-operatório.

