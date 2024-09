A Arte de eternizar sonhos em Bonecas - TV Jangadeiro

Zélia Farias, uma artesã do Ceará, transformou uma paixão em terapia e um ofício em arte. A história de Zélia com as bonecas de porcelana começou de forma inesperada e tocante: no casamento do seu filho, ela decidiu criar uma boneca que retratasse o momento especial. Foi o início de uma jornada delicada e detalhista, onde cada peça é feita do zero, desde o penteado até o sapato da noiva, refletindo a perfeição que cada mulher sonha para o seu grande dia.

Após o falecimento de seu marido, Zélia encontrou na costura seu refúgio e terapia. As bonecas passaram a ser mais do que simples peças decorativas; tornaram-se representações de sonhos, lembranças e emoções. Zélia não só recria noivas, mas eterniza histórias, e seu trabalho delicado vai além da simples reprodução: é uma homenagem a momentos inesquecíveis.

Com a habilidade única de capturar a essência de cada vestido, Zélia já reproduziu peças icônicas, incluindo réplicas dos vestidos das influenciadoras Nicole Bahls e Munik Nunes, comprovando que sua arte transcende o convencional e alcança as redes sociais, onde suas criações recebem o aval dos seguidores e futuras noivas.

Zélia é mais do que uma artesã; é uma contadora de histórias que, com suas mãos, eterniza o dia mais especial na vida de muitas mulheres. Para ela, cada boneca é um sonho que se materializa e um tributo ao amor, à beleza e à memória.