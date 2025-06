» Leonardo retorna pela 1ª vez à cidade onde soube da morte de Leandro: “Uma noite muito triste”

Vinte e seis anos após um dos momentos mais dolorosos de sua vida, o cantor Leonardo voltou pela primeira vez à cidade de Cipó, na Bahia — o mesmo lugar onde, em 1998, recebeu a notícia da morte do irmão e parceiro musical, Leandro.

O reencontro com a cidade aconteceu de forma inesperada. Leonardo estava de passagem pela região para um compromisso profissional quando decidiu revisitar o local que, apesar da dor, guarda memórias importantes de sua trajetória.

Em entrevista ao Canal Cipó, o sertanejo abriu o coração:

“Jamais eu me esqueci de uma noite tão triste como aquela. Guardarei sempre na memória… Mas com um carinho especial pelo povo que me tratou tão bem naquele momento difícil.”