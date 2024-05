Sthefane Matos confirma fim do relacionamento com Kevi Jonny - TV Jangadeiro

A influencer usou suas redes sociais nesta quinta-feira (2/5) para anunciar que ela e Kevi Jonny estão dando um “tempo” do relacionamento. O casal estava junto há um ano e meio. O término foi especulado pelos fãs há alguns meses.“Mesmo desconfortável, mesmo não querendo, vou ter que abrir esse assunto porque é uma coisa que vocês acompanham aqui, que é sobre meu relacionamento com Kevi”, começou a influenciadora.“Como vocês perceberam, eu e Kevi não estamos aparecendo tanto juntos, não estamos compartilhando nossa rotina. Estava esperando o tempo certo para contar isso para vocês, Kevi não está mais aqui em casa”, declarou. Sthe sofreu um acidente de ônibus em 2022 com Kevi. A influenciadora teve cinco vértebras entre a lombar e o tórax quebradas.

Após o ocorrido, o casal passou a morar junto, mas atualmente estão em casa separadas.“Foi muito bom, nós fomos muito felizes, nós somos muito amigos, mas chegou um determinado momento no relacionamento que a gente não estava conseguindo passar mais tempo juntos, principalmente por conta da agenda dele. A gente começou a não conseguir se encontrar tanto”, explicou. A influenciadora ainda justificou a separação como uma fraqueza de ambos. Apesar das tentativas, Sthe disse que não conseguiu continuar com Kevi. “A gente está aqui esperando e pedindo isso, pedindo que Deus guie nosso passos com sabedoria. Porque para quem quer construir uma vida, como a gente queria, como a gente quer, realmente precisa de muita sabedoria e a gente não estava tendo”, concluiu.Kevi também usou as redes sociais para confirmar a separação. “Decidimos parar um pouco para entender o que de fato, a gente quer seguir com a vida”, declarou.