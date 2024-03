Maiara conta como perdeu 20kg em 1 ano: "Não foi mágica" - TV Jangadeiro

Maiara, que faz dupla com Maraisa, surpreendeu seus fãs e seguidores com o vídeo de um treino, que mostrou os mais de 20kg que ela perdeu. No entanto, bem diferente das críticas que recebeu, ela revelou que seu emagrecimento é consequência de um processo de mais de um ano. A artista conversou com os fãs nesta terça-feira (26/3) e detalhou o que fez para chegar ao peso atual, destacando que não fez nenhuma mágica. Maiara colocou a saúde física e mental em primeiro lugar e esclareceu que tem uma genética com mais índice de gordura corporal, assim como alguns parentes, sendo eles primos e tias que sofrem de problemas de saúde como obesidade, pressão alta e diabetes. “Quero falar pra todo mundo que a minha saúde está impecável…Eu venho de uma genética muito difícil, eu tô muito feliz com os meus objetivos. É um processo de um ano de emagrecimento”, ressaltou com satisfação. A cantora relembrou que já fez a cirurgia bariátrica no passado e que sempre lutou contra a gordura corporal. Ela explicou que agora treina para ganhar massa muscular: “Graças a Deus já passei por vários processos dessas cirurgias assim, já fiz bariátrica, mas o meu peso sempre foi uma coisa muito difícil baixar a gordura e realmente gora estou no meu melhor físico, com 36 anos”. “Vocês acham que eu emagreci da noite pro dia, não foi, tem mais de um ano que estou nesse processo de ganhar massa…agora que minha gordura entrou num índice normal.To melhor de quando eu tinha meus 15 [anos]”, ressaltou.

O passo a passo que Maiara seguiu para reduzir as medidas foi procurar acompanhamento médico, para fazer isso de forma saudável. Ela cita que realiza com frequência a bioimpedância – que serve para avaliar parâmetros como a porcentagem de gordura corporal, massa muscular, água corporal total, e outros -, toma os remédios e vitaminas. Isso, aliado a academia e uma alimentação regulada. Por fim, Maiara falou que quer ser um exemplo para todos que querem mudar de vida. “Eu vi que realmente as pessoas estão procurando saber sobre o meu estado físico, mas eu vejo também que é uma coisa que as pessoas procuram saber. (…) Acho que assim, o meu emagrecimento veio de dentro pra fora…agora estou me preparando para um DVD. Daqui dois meses a gente grava e quero mostrar tudo pra vocês aprenderem a se cuidar. O que eu puder servir de exemplo vou mostrar tudo o que der pra mostrar…divulgando a melhor forma de vocês terem o melhor estilo de vida e vamo pra cima”, finalizou a cantora.