Lucas Guimarães afirma que não gosta de ex de Carlinhos por treta antiga - TV Jangadeiro

O influenciador Lucas Guimarães rasgou o verbo contra o ex namorado de Carlinhos Maia, Pedro, que apareceu na web tentando entrar no novo reality de Maia. Segundo o apresentador do SBT, o problema é maior do que o ciúmes e envolve falas passadas de Pedro. “Eu me garanto. Não estou com Carlinhos por nada além do amor. Não preciso [ter ciúmes], nem ele. Cansado de acharem que sou trouxa ou aceito tudo. Realmente não me conhecem”, desabafou o famoso.

“Querendo pagar de bom moço? Vou ter que rir, viu Pedro, meu problema com você não é sobre beleza. É sobre você ter feito chacota com a gente, sobre você fazer montagem na época da escola com o Carlinhos, sobre você rir da gente no passado. Meu problema com você é tudo, menos ciúmes”. disse Lucas. Pedro Marinho, antigo namorado de Carlinhos, disse ter interesse em participar do Rancho do Maia, reality show organizado pelo casal. Lucas se manifestou dizendo que ele jamais iria permitir isso. Desde então uma enorme discussão sobre o assunto aconteceu na web e o influenciador finalmente explicou o porquê desta “raiva” do ex de seu marido.