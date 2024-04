Lore Improta tem febre e vômito, mas diagnóstico de gravidez é descartado - TV Jangadeiro

Nesta quinta-feira (25/4) a influencer Lore Improta foi diagnosticada com uma virose após alguns sintomas apresentados, como febre e vômito. Ela tinha suspeitado que fosse apenas uma ressaca ou até mesmo uma gravidez, mas procurou ajuda médica para saber o que estava acontecendo, pois o mal-estar estava demorando muito a passar. A informação foi confirmada pela assessoria dela.

“Ela está com uma virose, mas foi medicada e já está começando a ficar melhor”, afirmou a equipe da esposa de Leo Santana. Em uma rede social a dançarina disse que não estava com ressaca, devido a Resenha do GG que teve nesta semana. Lore, na última quarta-feira (24/4), se sentiu péssima durante todo o dia, sem se alimentar e apresentando quadro de vômito e febre. “Fui pro hospital tomar soro, remédio na veia, deu uma melhorada, mas de madrugada vomitando ainda e consegui antecipar meu voo agora pra voltar pra casa porque é ruim ficar doente longe de casa…eu to nessa aí galera só na água”, finalizou Lore.