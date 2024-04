Prazo para solicitar isenção do Enem começa nesta segunda; saiba quem tem direito - TV Jangadeiro

O período para solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 começa nesta segunda-feira (15). Nas edições anteriores, o valor da inscrição era de R$ 85.

Os estudantes interessados em ter a isenção devem preencher o formulário de inscrição na Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante) utilizando o login do gov.br até o dia 26 de abril.

📃QUEM TEM DIREITO?

– Estudantes matriculados na 3ª série do ensino médio em escolas da rede pública;

– Indivíduos que concluíram todo o ensino médio em escola pública;

– Bolsistas integrais em escola privada, caso tenham renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo;

– Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica devido à baixa renda familiar, com registro no Cadastro Único.

🖥️COMO SOLICITAR?

De forma online, na Página do Participante, no portal do Inep, o candidato deve fornecer os seguintes dados:

– Número do CPF e data de nascimento;

– Documento de identificação dos demais membros do núcleo familiar;

– Endereço de e-mail e número de telefone fixo e/ou celular;

– Comprovante de renda declarada;

– Número de Identificação Social (NIS), situação do ensino médio e informações do Questionário Socioeconômico.

Os vestibulandos isentos que não compareceram aos dois dias de prova em 2023 precisam justificar a ausência se desejarem participar gratuitamente da edição de 2024.

As datas de inscrição, realização das provas e o edital ainda não foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). Os candidatos que obtiverem a isenção neste ano precisam ainda se inscrever no Enem.

Os resultados das isenções serão divulgados em 13 de maio. Em caso de benefício negado, o aluno pode entrar com recurso entre os dias 13 e 17 de maio, com resultado previsto para 24 de maio.