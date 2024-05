Latam inclui aeroporto de Fortaleza em programa que oferece parada gratuita a viajantes com conexão - TV Jangadeiro

O Aeroporto Internacional de Fortaleza agora faz parte do programa ‘stopover’ da Latam. Com isso, viajantes de voos nacionais ou internacionais podem fazer uma parada gratuita para aproveitar o estado sem custos adicionais em suas passagens aéreas. O programa permite que o passageiro passe de uma a três noites em Fortaleza.

Para participar do programa, é necessário solicitar o serviço junto a companhia aérea, necessitando existir uma escala superior a 24 horas em voos internacionais e a quatro horas em voos domésticos em sua viagem.

Para a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, o serviço é uma tendência global e incentiva o turismo.

💬 “É mais uma ação que se junta as nossas estratégias de governo para seguir ampliando o fluxo turístico do estado, se traduzindo em mais receita e empregos sendo gerados. Vale ressaltar a parceria do Governo do Estado com a Latam, o que permitiu essa inclusão no serviço”, pontua.

No Ceará, além dos voos domésticos, a Latam é responsável pela operação de um voo internacional que liga Miami à capital cearense.

💬 “Entendemos a capital do Ceará como altamente estratégica para nossa operação e esperamos que a opção do stopover estimule ainda mais o turismo no estado. Fortaleza é atualmente a capital do Nordeste em que a Latam mais opera voos, conectando a cidade a outros 14 aeroportos no Brasil e no mundo”, destaca a diretora de vendas e marketing da Latam Brasil, Aline Mafra.

O programa não tem custo adicional no valor da passagem e pode ser utilizado na ida ou na volta de sua viagem. Além de Fortaleza, a Latam disponibiliza o programa de stopover em Recife, Manaus, Curitiba e Belém. A companhia já contava com o serviço em São Paulo e Brasília.