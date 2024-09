Violência política persiste em Caucaia, e Força Nacional precisa ser enviada nas eleições - TV Jangadeiro

➡️ Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Jangadeiro.

Mais uma vez, a violência política é tema desta coluna. Casos de ataques contra candidatos a prefeito e vereadores no Ceará persistem e o risco de resultar em algo pior não pode ser desconsiderado.

O carro da equipe de Waldemir Catanho (PT), candidato à Prefeitura de Caucaia, foi alvo de tiros enquanto integrantes da campanha colocavam bandeiras nas proximidades da Lagoa do Tabapuá. O petista classificou a ação como “tentativa de intimidação”.

No início do mês, a Operação Complevit prendeu 34 pessoas envolvidas em ameaças e extorsão a candidatos locais, mas os atentados se sucedem. Tendo em vista o cenário, é razoável pensar sobre a necessidade do envio da Força Nacional ao município.

A medida não é inédita. Nas eleições de 2020, tropas federais foram acionadas após o assassinato de um candidato a vereador. Evangelista de Sousa Jerônimo (PSB), 51 anos, foi encontrado morto, com golpes de faca, dentro de casa, em frente ao comitê eleitoral, na Nova Metrópole, em Caucaia.

O interior do Ceará também assiste a casos de violência política. Em Quixeramobim, o prefeito Cirilo Pimenta (PSB), que disputa a reeleição, denunciou sofrer ameaças de morte. A candidata à Prefeitura de Sobral, Izolda Cela (PSB), também. O marido dela, Veveu Arruda (PT), foi agredido no fim de semana. Os casos estão sendo investigados.

Em Pedra Branca, um ataque contra uma adutora na Cachoeira dos Germanos fez com que a inauguração fosse cancelada. O evento contaria com a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

A regulação da vida social imposta pelos criminosos mostra uma faceta dramática nas eleições. O mais grave é saber que esse predomínio irá se manter após 6 de outubro, mas sem tanta cobertura da imprensa, haja vista que as facções estão longe de serem erradicadas. Pelo contrário, vemos maior nacionalização do crime organizado e, consequente, fortalecimento de tais organizações.

▫️ Ricardo Moura é jornalista e sociólogo. Editor do Blog Escrivaninha (@blogescrivaninha), especializado em Segurança Pública.