» ‘Tarifaço de Trump’ e os efeitos para o mercado mundial

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em iniciar uma série de novas taxas de importação contra mais de 180 países afetou os mercados financeiros internacionais.

“Se as tarifas não forem negociadas ou desaparecerem, em breve isso vai impactar no emprego, nos investimentos reais e no mercado de crédito nos EUA e no mundo”, reflete o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena.

