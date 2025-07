A economia de um país depende de investimentos que impulsionem um crescimento sustentável. No Brasil, um dos principais instrumentos de investimento e poupança são as Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio (LCIs e LCAs).

Com a proposta do governo de taxar esses títulos em 5%, especialistas demonstram preocupação. Para o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena, essa alternativa não é eficaz.

“O Brasil precisa duplicar a sua necessidade de investimento para ter um crescimento sustentável. A partir do momento que a gente tem tributação cada vez maior sobre produtos financeiros e investimentos, a gente está desincentivando o país a ter um crescimento sustentável. Isso é um dos fatores que explicam o país estar tão atrás de outros pares, como Indonésia, México e Colômbia. O Brasil precisa mudar radicalmente a ideia de que tributo gera crescimento. Isso não funciona e não existe na economia internacional nenhum tipo de exemplo que torna isso real”.

