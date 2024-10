» Veja quem assume vagas de Evandro Leitão e Gabriella Aguiar na Assembleia após vitória

Com a vitória de Evandro Leitão (PT) para prefeito de Fortaleza e Gabriella Aguiar (PSD) para vice-prefeita, as composições da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) passarão por mudanças.

A vaga de Evandro como deputado, reeleito em 2022 pelo PDT, deve ser repassada ao suplente Bruno Pedrosa (PDT). Em 2025 acontece uma nova eleição da Mesa Diretora, que atualmente tem Evandro como presidente e Fernando Santana (PT) como vice-presidente

Já a vaga de deputada estadual da Gabriella Aguiar (PSD) deve ser assumida definitivamente pelo vereador Apollo da Vicz (PSD). No último dia 22, ele tomou posse na Alece para substituí-la devido à licença-maternidade de 120 dias. Sua segunda filha, Sara, nasceu no dia 4 de outubro, às vésperas do primeiro turno.

O vereador, que ocupa a segunda suplência, assumiu o mandato como deputado estadual porque o primeiro suplente do partido na Casa, Simão Pedro (PSD), foi eleito prefeito de Orós.

Além da Assembleia, a Câmara Municipal também terá uma nova composição. O lugar de Apollo, eleito vereador nestas eleições municipais, passa a ser ocupado por Tony Brito (PSD), que conquistou 12.177 votos pela sigla.

RESULTADO SEGUNDO TURNO

Evandro disputou o segundo turno para a Prefeitura de Fortaleza contra André Fernandes, do PL. O petista foi eleito com 50,38% dos votos válidos, enquanto André obteve 49,62%, uma diferença estreita, de apenas 0,76 ponto percentual, equivalente a 10.838 votos.

