» Ceará tem mínimas de menos de 20°C, prevê Funceme

As temperaturas no Ceará atingiram mínimas atípicas nesta sexta-feira (20). Crato é o município com a menor delas, com 18,9°C. Poranga, Aiuaba e a região do Sítio Ingazeira, em São Benedito, registraram a média dos 19°C, enquanto a região do Sítio Barreiras em missão velha tem mínima de 20,5°C.

As regiões da Praia do Futuro e do Itaperi, em Fortaleza, também podem registrar temperaturas incomuns, de 24 e 23,4°C, respectivamente. Ainda na faixa dos 23°C, Camocim, Amontada e a região do Castanhão em Alto Santo se destacam.

As informações são da exibição de temperaturas mínimas diárias da Plataforma de Coleta de Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A instituição detalha que “o inverno real começa hoje às 23h42”, mas que isso não gera grande impacto no Ceará.

“Quanto mais próximo da Linha do Equador, menor é a diferença de temperaturas entre o verão e o inverno. Ou seja, a chegada da nova estação não mexe tanto com o estado. Porém, o litoral e as áreas de serra podem apresentar registros de mínimas levemente mais baixas, principalmente entre madrugada e manhã”, completa.

As temperaturas médias no estado também não são tão altas, com máximas na faixa dos 25°C em Camocim, Amontada, Santa Quitéria, Alto Santo (Castanhão) e Fortaleza (Praia do Futuro), e mínimas entre 20 e 22°C em Poranga, Crato, Limoeiro do Norte, São benedito (Sítio Ingazeira) e Missão Velha (Sítio Barreiras).

Considerando as temperaturas mais altas, Amontada é o único município cearense que pode chegar aos 30º nesta sexta-feira, de acordo com a Funceme.