Dois bolões de lotérica no Meireles levam prêmio de R$ 2,3 milhões - TV Jangadeiro

O sorteio da Lotofácil da Independência, ocorrido nesta segunda-feira (9), premiou duas apostas de Fortaleza. Os bilhetes premiados são de dois bolões da mesma casa lotérica, localizada na Avenida Dom Luís, no bairro Meireles.

Ao todo, o concurso 3190, sorteado em celebração ao Dia da Independência do Brasil, premiou 86 apostas que acertaram 15 dezenas. Cada uma delas receberá R$ 2.354.726,30. Os dois bolões do Ceará tiveram 200 ganhadores.

🍀 Os números sorteados foram: 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25.

“A gente acaba de consagrar esse feito de pagar em um só concurso dois prêmios principais em dois bolões diferentes de 20 dezenas, que é a aposta máxima”, comemora o proprietário Alessandro Montenegro.

A mesma lotérica já havia pagado R$ 148 milhões em prêmios para 281 ganhadores, ficando conhecida pelos bolões.

Para Custódio Albano, presidente do Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares do Estado do Ceará (Sindiloce), as pessoas têm o sonho da independência financeira e por isso apostam.

“Os empresários veem o Ceará como grande mercado. Inclusive se destacando em relação a São Paulo e outras praças, mesmo aqui havendo menos casas lotéricas. O importante é jogar, e o cearense é pé quente e isso demonstra porque o Ceará paga tantos prêmios”, destaca.