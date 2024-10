Veja a pesquisa Jangadeiro/Ideia de intenção de votos para a Prefeitura de Fortaleza - TV Jangadeiro

A um dia do primeiro turno, a pesquisa eleitoral Jangadeiro/Ideia para a Prefeitura de Fortaleza aponta André Fernandes (PL) na liderança, com 25% das intenções de voto. Na sequência, aparecem Evandro Leitão (PT) com 23%, José Sarto (PDT) com 20% e Capitão Wagner (União Brasil) com 19%.

Com a margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, os quatro candidatos estão tecnicamente empatados. Votos brancos, nulos ou indecisos somam 3%, enquanto 7% dos eleitores ainda não sabem em quem votar.

📊OUTROS CANDIDATOS:

Eduardo Girão (NOVO): 2%

Técio Nunes (PSOL): 1%

George Lima (Solidariedade): 0,3%

Zé Batista (PSTU): 0,1%

Chico Malta (PCB): 0,1%

📊 EVOLUÇÃO

Em comparação com a pesquisa Jangadeiro/Ideia divulgada em 29 de setembro, a nova rodada indica uma tendência de crescimento para André Fernandes e Evandro Leitão, enquanto Capitão Wagner apresenta uma oscilação negativa. José Sarto, por sua vez, manteve sua pontuação.

Confira os números:

André Fernandes: +2%

Capitão Wagner: -2%

Evandro Leitão: +1%

José Sarto: manteve percentual

📊 REJEIÇÃO:

Sarto: 32% (+1%)

Capitão: 26% (-1%)

André: 24% (+3%)

Evandro: 23% (=)

O levantamento foi realizado entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro, com a participação de 1.000 eleitores, homens e mulheres, maiores de 16 anos, residentes em Fortaleza e aptos a votar. Os dados referem-se a uma pesquisa estimulada, na qual os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

Com um índice de confiança de 95%, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo CE-08888/2024.