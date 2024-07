» Sem provas, Maduro afirma que sistema eleitoral do Brasil não é seguro e manda indireta para Lula

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, criticou o sistema eleitoral brasileiro durante um comício nesta terça-feira (23), no estado de Aragua. Maduro afirmou, sem provas, que os resultados das urnas eletrônicas do Brasil não são auditados.

“No Brasil, nem um único boletim de urna é auditado. Temos o melhor sistema eleitoral do mundo, com 16 auditorias. Em que outra parte do mundo se faz isso?”, questionou Maduro ao também criticar o sistema eleitoral dos Estados Unidos e Colômbia.

O ataque veio após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmar, durante coletiva com agências internacionais, que Maduro precisa respeitar o processo democrático e o resultado das eleições na Venezuela. “Maduro tem que aprender: quando você ganha, você fica; quando você perde, você vai embora”, disse.

Durante outro comício, no estado de Cojedes, Maduro também respondeu às preocupações em relação aos seus comentários da semana passada, quando alertou que o país cairia em um “banho de sangue” e poderia enfrentar uma “guerra civil” caso seu partido perca as eleições.

Sem citar nomes, ele respondeu com tom de deboche: “Não disse mentiras, só fiz uma reflexão. Quem se assustou, que tome chá de camomila, porque o povo da Venezuela já passou por muita coisa e sabe o que estou dizendo. E na Venezuela, vai triunfar a paz”.

A indireta também surge após Lula expressar preocupação com declarações de Maduro. “Fiquei assustado com a declaração do Maduro dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Quem perde as eleições, toma um banho de voto, não de sangue”.

A Venezuela realiza no próximo domingo (28) eleições presidenciais. A comunidade internacional expressa dúvidas sobre a integridade do pleito. Maduro, que busca seu terceiro mandato consecutivo, terá como principal concorrente o ex-diplomata Edmundo González.

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)