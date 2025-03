» Candidatos da CNH Popular terão atendimentos em cinco cidades do Ceará

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará estará em Santana do Acaraú, Croatá, Carnaubal, Barroquinha e Chaval para atender candidatos com inscrições aprovadas no programa CNH Popular (edições 2023 e 2024), no sábado e domingo (29 e 30 de março).

COMO AGENDAR O SERVIÇO?

Aqueles que obtiveram inscrição aprovada no programa devem realizar o agendamento presencial de 1ª habilitação para atendimento na autoescola, por meio do site oficial do Detran (detran.ce.gov.br), clicando no link “Acompanhe sua inscrição”.

No dia do atendimento, o candidato deverá comparecer ao local no horário agendado levando identidade, CPF e comprovante de endereço ou declaração de residência. O andamento do processo de habilitação poderá ser acompanhado através do aplicativo Meu Detran CE. Em seguida, os candidatos devem comparecer às comissões que serão realizadas pelo Detran nos referidos municípios.

OUTRAS CIDADES ATENDIDAS

O Detran informa que mais cidades receberão o apoio e que divulgará posteriormente quais serão, por meio do site e das redes oficiais do órgão. Para mais esclarecimentos, ligue (85) 3195-2300.

SOBRE A CNH POPULAR

O programa CNH Popular dá a pessoas de baixa renda a possibilidade de conseguir a Carteira Nacional de Habilitação de forma gratuita. Aos que optam pela categoria A (motocicletas), também é disponibilizado um capacete de segurança. As inscrições para novas edições são divulgadas nos meios de comunicação oficiais do Departamento de Trânsito.