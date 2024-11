» Unidades do Vapt Vupt de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral contam com atendimento da Enel

A Enel Distribuição Ceará está inaugurando seis novos pontos de atendimento em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral, em parceria com o programa Vapt Vupt, do Governo do Ceará. Todos os pontos já estão abertos ao público.

Nas unidades de Messejana, Juazeiro do Norte e Sobral, os atendimentos estarão disponíveis aos clientes a partir de agendamento e já podem ser feitos na plataforma meuvaptvupt.com.br. Já nas demais unidades da capital, como Antônio Bezerra, Centro e Papicu, o atendimento será feito por livre demanda para serviços rápidos, como consulta de débito, emissão de segunda via e religação.

“Temos um plano de melhorias, expansão e criação de novos pontos de atendimento para o Ceará, e essa parceria com o Governo do Estado nos ajuda a levar os nossos serviços até o nosso cliente, aumentando a capilaridade e nos permitindo estar mais próximo da comunidade, seja no interior ou na capital”, afirmou Gisele Jucá, gerente de Serviços ao Cliente da Enel Ceará.

Ainda neste ano, a Enel inaugurou uma nova loja no bairro Conjunto Ceará, além da requalificação de mais de 20 lojas em todo estado. De acordo com o plano de investimentos, ainda estão previstas outras melhorias em todo o parque de lojas físicas da distribuidora.