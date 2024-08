» “Ela não consegue nem falar após essa grande perda”, diz familiar de motorista do acidente com VLT

A motorista envolvida no acidente com o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), Aurilene Alves de Medeiros, segue “debilitada, machucada e não consegue nem falar direito” após a perda dos familiares na grave colisão, ocorrida na última quinta-feira (15).

A declaração é do parente Pedro Jorge, em entrevista ao Jornalismo da Jangadeiro. O acidente, no Bairro Vila União, deixou três mortos: o filho de Aurilene, Enzo Alves Dantos; a avó de Enzo e mãe da motorista, Maria Patrocínio Alves Medeiros; e a irmã de Aurilene, Maria Auricélia Alves de Medeiros.

Aurilene recebeu alta médica, mas outra ocupante do veículo, uma idosa de 82 anos, continua internada, em coma induzido. Pedro Jorge reclamou da estrutura da cancela instalada no local e desabafou: “se tivesse como reverter, tentaríamos de todas as formas”.

Em nota, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) afirmou que os alarmes sonoro e luminoso, assim como o braço da cancela, estavam “em perfeitas condições de uso”. De acordo com o Metrofor, são realizadas manutenções preventivas de seus equipamentos.