» Avanço do mar em Caucaia provoca destruição em trecho de avenida na Praia do Icaraí

O avanço do mar destruiu trechos da Avenida Litorânea, na Praia de Icaraí, em Caucaia, neste fim de semana. As ondas acabaram danificando parte do calçadão de pedestres e rachando o asfalto. A água foi mais forte que as pedras de contenção utilizadas para tentar o avanço. Destroços ainda podem ser observados no local na manhã desta segunda-feira (14).

Em nota, a Prefeitura de Caucaia informou que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) realizará uma visita técnica ao trecho atingido nesta segunda-feira (14). Segundo a gestão, como a obra realizada na avenida ainda está em prazo contratual, que prevê reparos em caso de danos, uma notificação será enviada à empresa responsável para que sejam feitos os serviços de manutenção necessários.

O Município ressalta que possui um projeto de contenção do mar, desenvolvido em parceria com o Governo do Ceará, para a construção de 11 espigões (estrutura que se estende da costa em direção ao mar, para capturar e reter parte do sedimento que se move em direção à costa) ao longo do trecho litorâneo entre o Icaraí e o Cumbuco. Até o momento, três dessas estruturas foram implementadas.

“A Prefeitura segue adotando as medidas cabíveis junto à Superintendência de Obras Públicas (SOP) para garantir os repasses de recursos estaduais e viabilizar a continuidade da obra”, finaliza.

ATENÇÃO AO OCORRIDO

Um estudo feito em 2024 pelo Departamento de Geologia da Universidade Federal do Ceará aponta que a Praia do Icaraí é um dos maiores exemplos de erosão costeira ocasionada por maus hábitos humanos. Amontada, Camocim, Cascavel, Icapuí, Paracuru e Trairi também são locais que precisam de atenção nas consequências da erosão.