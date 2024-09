Beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em apostas online em agosto - TV Jangadeiro

Beneficiários do Bolsa Família gastaram cerca de R$ 3 bilhões em bets (empresas de apostas eletrônicas) em agosto. Segundo nota técnica elaborada pelo Banco Central (BC), o valor considera apenas os pagamentos feitos via Pix, o que pode revelar um gasto com apostas ainda maior.

De acordo com o BC, cerca de 5 milhões de beneficiários de um total aproximado de 20 milhões fizeram apostas via Pix, com gasto médio de R$ 100. Dos 5 milhões de apostadores, 70% são chefes de família e enviaram, apenas em agosto, R$ 2 bilhões às bets. A pesquisa só registrou os valores enviados às casas de apostas, não os eventuais prêmios recebidos.

O levantamento foi feito a pedido do senador Omar Aziz (PSD-AM), que planeja pedir à Procuradoria-Geral da República (PGR) que entre com ações judiciais para retirar do ar as páginas das casas de apostas na internet até que elas sejam regulamentadas pelo governo federal.

Em agosto, o Bolsa Família pagou R$ 14,12 bilhões a 20,76 milhões de beneficiários. O valor médio do benefício no mês ficou em R$ 681,09. O montante representa 21,28% do valor total enviado pelo governo ao programa.

“A correlação entre pessoas que recebem Bolsa Família, pessoas de baixa renda, e o aumento das apostas tem sido bastante grande. A gente consegue mapear o que teve de Pix para essas plataformas e o crescimento de janeiro para cá foi bastante grande. A gente pega o ticket médio e subiu mais de 200%. É uma coisa que chama atenção e a gente começa a ter a percepção de que vai ter um efeito na inadimplência na ponta”, comentou Campos Neto, presidente do Banco Central.

Na semana passada, o Ministério da Fazenda anunciou a suspensão das bets que não tiverem pedido, até 30 de setembro, autorização para operar no país. Na ocasião, o ministro Fernando Haddad comentou que o país enfrenta uma pandemia de apostas on-line.