UFC desenvolve tecnologia de cimento mais resistente e que reduz emissões de carbono - TV Jangadeiro

Pesquisadores da UFC elaboraram a receita ideal para um tipo de cimento mais resistente e sustentável, que reduz as emissões de carbono. Considerada uma tecnologia verde, o cimento geopolimérico é mais de 90% constituído de resíduos industriais, como escórias de aciaria, um resíduo inerente à produção do aço, e cinzas volantes, material resultante da queima de combustível nas centrais termoelétricas a carvão.

A fórmula de eco-cimento foi desenvolvida nos laboratórios do Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil da Universidade Federal do Ceará e recebeu, no último mês de março, a carta patente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O Professor Lucas Babadopulos, que assina como inventor responsável pela patente, explica que, devido à instalação da indústria siderúrgica no Ceará há quase 10 anos, os resíduos siderúrgicos são abundantes no Ceará.

“Da mesma maneira, quando há queima de carvão mineral nas termelétricas locais há excesso de cinzas de carvão mineral. Combinados em proporções inteligentemente escolhidas, e reagidos em meio fortemente alcalino, forma-se um poderoso cimento que pode ser produzido”, explica.

Considerada como de alto impacto ambiental, a indústria cimenteira é, atualmente, responsável pela emissão de cerca de 5% de gases de efeito estufa no mundo. A busca pela redução da pegada de carbono tem sido, portanto, uma máxima para pesquisadores e relevantes empresas do setor.

O cimento geopolimérico recebe esse nome porque reage formando cadeias de alumínio e silício em meio alcalino. No estado fresco, a mistura dos pós de materiais ricos em alumínio forma a pasta geopolimérica que, após o endurecimento, atinge boas propriedades mecânicas.

Segundo Lucas Babadopulos, além dos ganhos para o meio ambiente, o uso do cimento geopolimérico promete bons resultados quanto aos custos das construções. “Uma vez que os materiais utilizados para produção do cimento geopolimérico são resíduos industriais de baixo valor agregado, o cimento produzido a partir desse material tende a ser economicamente competitivo no futuro”, diz.