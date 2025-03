» Trump diz que o Brasil cobra tarifas injustas dos Estados Unidos e promete “reciprocidade”

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, voltou a criticar o Brasil. Desta vez, o republicano acusou o país de ser “injusto” por cobrar uma taxa média de 2,7% sobre bens importados dos EUA.

“Se você não fabricar seu produto nos EUA sob o governo Trump, você pagará uma tarifa e, em alguns casos, uma tarifa bastante alta. Outros países têm usado tarifas contra nós há décadas e agora é a nossa vez de começar a usá-las contra esses outros países. Em média, a União Europeia, a China, o Brasil, a Índia, o México e o Canadá (você já ouviu falar deles?) e inúmeras outras nações nos cobram taxas [sobre importações] tremendamente mais altas do que nós cobramos deles”, comentou.

A declaração foi feita nesta terça-feira (4), durante o primeiro discurso no Senado e da Câmara dos Representantes, no Congresso americano. Na ocasião, Trump prometeu aplicar a mesma tarifa ao mencionar o Brasil e outros países.

“Esse sistema não é justo para os EUA e nunca foi, portanto, no dia 2 de abril, as tarifas recíprocas entram em vigor, e o que quer que nos seja cobrado, de outros países, nós cobraremos deles. Isso é recíproco, vice-versa. Seja qual for o imposto que nos cobrarem, nós os cobraremos. Se tomarem medidas não monetárias para nos manter fora do mercado deles, então faremos barreiras não monetárias para mantê-los fora do nosso mercado”.

ENTENDA:

A Casa Branca usou o Brasil como exemplo para adotar medidas econômicas para “proteger a economia interna do país”. Em 14 de fevereiro, Trump anunciou um plano de aumento de tarifas e regras de tratamento recíproco contra parceiros comerciais. O Brasil foi citado no documento como um país que poderia sofrer sanções devido às tarifas sobre o etanol americano.

Na época, os EUA acusaram o Brasil de taxar o etanol americano em 18%, enquanto os EUA cobravam apenas 2,5% sobre o etanol brasileiro. Durante o governo Bolsonaro, essa tarifa foi eliminada, mas no início do governo Lula, a taxação voltou.