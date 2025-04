» Fortaleza poderá ter VetMóvel exclusivo para atender animais de rua, diz secretaria municipal

O programa VetMóvel Fortaleza, que oferece atendimento veterinário gratuito para animais domésticos, deve ampliar seus serviços para atender também gatos e cachorros em situação de rua.

A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA), que realiza um Estudo Técnico Preliminar (ETP) para analisar a viabilidade da criar de uma unidade exclusiva do VetMóvel voltada ao atendimento desses animais.

A pasta, vinculada à Prefeitura de Fortaleza, prevê que essa nova unidade do VetMóvel ofereça cirurgias minimamente invasivas, com pós-operatório que dispense acompanhamento, permitindo que os animais sejam “devolvidos o mais rápido possível às suas colônias e matilhas”.

A secretaria ressalta que nem todos os animais poderão ser acolhidos por abrigos, devido à superlotação. Por isso, as ações devem ser realizadas em parceria com protetores locais, garantindo que os animais sejam atendidos de acordo com suas necessidades específicas.

Segundo o secretário Apollo Vicz, a possível ampliação do VetMóvel tem como objetivo “reduzir o número de animais abandonados, diminuindo o sofrimento deles e a superlotação nas ONGs”.

Atualmente, Fortaleza conta com dois veículos de atendimento veterinário, sendo que um deles é destinado exclusivamente aos animais acolhidos em abrigos e lares temporários da cidade.

Além dessa iniciativa, a SMPA também está firmando parceria com a Secretaria Municipal da Educação (SME) para levar palestras às escolas da rede pública de Fortaleza, com o intuito de conscientizar crianças e adolescentes sobre o abandono e os maus-tratos a animais.