» Três suspeitos de matar policial penal morrem durante operação em comunidade do Moura Brasil

Dois homens e uma mulher morreram durante uma operação policial na comunidade do Oitão Preto, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza, nesta quinta-feira (30). O trio era suspeito de envolvimento direto no assassinato do policial penal José Wendesom Rodrigues de Lima, morto a tiros na última terça-feira (28).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) não divulgou a identidade dos suspeitos, mas afirmou que a ação tinha o objetivo de capturá-los. No entanto, segundo a pasta, houve resistência durante a abordagem.

Um dos homens foi identificado como o autor dos disparos que mataram Wendesom, enquanto o outro teria participação direta no crime. A mulher também fazia parte do grupo envolvido na execução do policial. Com eles, foram apreendidas quatro armas de fogo.

A ação faz parte das investigações conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS e do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIP). Desde terça-feira (28), outras quatro pessoas foram presas no Centro da capital, suspeitas de envolvimento no assassinato. Além das detenções, os agentes apreenderam dez quilos de cocaína, armas e mais de 100 munições. Com os desdobramentos da operação, a SSPDS afirmou que o caso está elucidado.

A operação policial gerou protestos na comunidade do Oitão Preto. Moradores interditaram a avenida Leste-Oeste na tarde desta quinta-feira (30) e denunciaram a violência policial recorrente na região. O secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, esteve no local e negou qualquer irregularidade por parte da polícia.

RELEMBRE

José Wendesom, de 37 anos, realizava um trabalho de inteligência para localizar criminosos hospedados em pousadas no Centro de Fortaleza quando foi alvo de uma emboscada. O carro em que ele estava foi atingido por pelo menos dez disparos de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Instituto Dr. José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos.