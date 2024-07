» Síndrome respiratória aguda grave: Covid-19 ainda é a principal causa de internação em idosos no Ceará

A Covid-19 continua sendo o principal motivo de internação por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em idosos no Ceará, segundo o boletim mais recente do InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Mesmo após o aumento de casos de Covid-19 em idosos nas últimas semanas, a transmissão do vírus ainda se mantém estável comparado ao seu histórico de circulação.

“Diante desse contexto, é muito importante que os hospitais e as unidades sentinelas de síndrome gripal das regiões Norte e Nordeste reforcem a atenção para qualquer sinal de aumento expressivo na circulação do vírus”, alerta Tatiana Portella, pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do InfoGripe.

O estudo aponta indícios de crescimento da SRAG na tendência de longo prazo entre as capitais: Boa Vista, Fortaleza, Rio Branco, Salvador e São Luís.

De acordo com o boletim, o atual cenário de SRAG no Brasil é resultado dos vírus VSR (vírus sincicial respiratório), Influenza A e rinovírus. Apesar do aumento dos casos de Influenza A em estados do Sul e Sudeste, como Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, no Nordeste, a Covid-19 continua sendo a principal causa de internações por SRAG em idosos. Ceará e Piauí registraram os maiores números de internações entre os dias 14 a 20 de julho.

Ainda segundo o InfoGripe, em 2024 foram registrados 100.982 casos de SRAG, sendo 48,7% (49.178) com resultado positivo para algum vírus respiratório. Cerca de 38,2% (38.573) deram negativo, e ao menos 7,5% (7.580) estão aguardando resultados.