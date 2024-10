Cirurgião plástico de empresária que morreu após procedimentos rebate acusações de negligência - TV Jangadeiro

O cirurgião plástico Alexandre Colombaretti, que realizou mamoplastia e lipoaspiração na empresária Viviane Lira Monte, de 24 anos, negou as acusações de negligência médica feitas pela família da vítima, que morreu dias após os procedimentos cirúrgicos efetuados em Sobral.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o cirurgião alegou que Viviane foi submetida a duas operações, realizadas simultaneamente. “É uma cirurgia feita comumentemente. Eu já realizei mais de 100 vezes. Todas com sucesso. Não é uma cirurgia grande”.

Alexandre afirmou que a empresária passou por exames pré-operatórios que a liberaram para a realização da cirurgia. “Foram feitos todos os protocolos. Foi solicitado risco cirúrgico. Foi feita a avaliação cardiológica. A cirurgia foi realizada em hospital, com anestesista e uma equipe completa”, comentou.

Dois dias após receber alta, a vítima deu entrada na emergência e posteriormente foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu internada por 22 dias antes de falecer, em 26 de setembro.

“A paciente apresentou falta de ar. A mãe da dela entrou em contato comigo e eu a orientei a levá-la à emergência para uma avaliação. Na emergência, foi constatado que ela tinha pneumonia”.

O médico nega que a internação tenha relação com a cirurgia. “Não houve infecção em nenhuma região da cirurgia”. Ele garante que, mesmo não morando no Ceará, prestou assistência e nega as acusações de negligência.

“Nos primeiros dias, eu estava na UTI conversando com os médicos, passando orientações. Consegui que liberassem a presença dos familiares na UTI”.

Alexandre diz que a paciente foi “bem atendida”. “Eu estive o tempo inteiro próximo. Prolonguei minha estadia no Ceará. Ela foi extremamente bem atendida e acompanhada por uma equipe multidisciplinar”.

A família denuncia que houve negligência médica e registrou um Boletim de Ocorrência (BO). Em nota enviada anteriormente, a Polícia Civil informou que realiza oitivas e diligências para “elucidar a morte suspeita”. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Sobral.