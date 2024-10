» Nordeste concentra meio milhão de crianças e adolescentes em trabalho infantil, revela IBGE

Somente no ano de 2023, mais de meio milhão de crianças e adolescentes da região Nodeste foram identificados em situação de trabalho infantil, o que corresponde a cerca de 30% do total nacional, estimado em 1,6 milhão.

Os dados pertencem à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (18).

Embora o número de crianças e adolescentes de 5 a 13 anos envolvidas em trabalho infantil no Brasil tenha caído 14,6% em relação a 2022, atingindo o menor patamar da série histórica iniciada em 2016, a realidade do Nordeste continua preocupante.

A região concentra uma parcela significativa desse contingente, enquanto o Norte possui o maior percentual proporcional, com 6,9% de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. No outro extremo, o Sudeste apresentou o menor percentual, 3,3%.

O analista da PNAD Contínua, Gustavo Geaquinto, destacou a relevância dos dados regionais, apontando que, apesar da queda observada em várias regiões do país entre 2016 e 2023, o problema ainda persiste em grande escala, especialmente no Nordeste e no Norte.

“A região Nordeste tinha o maior contingente, com mais de 500 mil pessoas nessa condição em 2023. No entanto, observando a série histórica entre 2016 e 2023, é possível perceber que todas as grandes regiões apresentaram redução no contingente de crianças em situação de trabalho infantil, com destaque para as regiões Nordeste e Sul, que tiveram as maiores quedas.”, afirmou Geaquinto à Rádio Jangadeiro Band News FM 101,7.

A pesquisa também analisou a jornada de trabalho dessas crianças e adolescentes. Cerca de 39,2% trabalhavam até 14 horas por semana, enquanto 20% delas enfrentavam jornadas superiores a 40 horas semanais, uma situação que impacta diretamente o desenvolvimento escolar e social.

De acordo com o levantamento, 63% dos menores em situação de trabalho infantil são do sexo masculino, enquanto 65% são pretos ou pardos. A população branca representava aproximadamente um terço do total.