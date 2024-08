» Suspeito de tentar desviar salário de mais de 600 servidores do Governo do Ceará é preso

Um homem de 33 anos, suspeito de tentar desviar salários de servidores do Governo do Ceará, foi preso nesta quarta-feira (7) em Caldas Novas, Goiás. A prisão ocorreu durante uma operação conjunta das polícias civis do Ceará, da Paraíba e de Goiás, que visa desarticular um grupo criminoso envolvido em ataques cibernéticos.

Segundo a Polícia Civil do Ceará (PCCE), os suspeitos teriam invadiram o sistema da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag) para tentar desviar o salário de 612 servidores públicos, que totalizariam R$ 9 milhões. O ataque aconteceu no final de abril deste ano.

O principal alvo da operação, natural de João Pessoa (PB) e apontado como líder do grupo, foi preso em um hotel de luxo em Caldas Novas (GO). O homem, especialista em tecnologia da informação e ex-analista desenvolvedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), já teria participado de golpes semelhantes em outras regiões do país. Com ele foi apreendido um veículo avaliado em R$ 250 mil.

Durante a operação, foram cumpridos mais três mandados de busca e apreensão: dois em Fortaleza (CE) e um em Campina Grande (PB), onde o suspeito continua foragido. A polícia investiga o nível de participação dos envolvidos em Fortaleza no crime, mas já se sabe que eles têm ligação direta com os suspeitos da Paraíba.