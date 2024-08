» Defensoria pública garante direito ao aluguel social para pessoa em situação de rua em Fortaleza

A atuação da Defensoria Pública do Ceará garantiu para uma assistida da instituição, que vive em situação de rua, o benefício do aluguel social. A política pública é temporária e destinada a auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social até que elas possam superar as dificuldades pela falta de moradia.

Essa é a situação atual de Cláudia (nome fictício). Natural da Bahia, ela veio em busca de melhores condições de vida em Fortaleza, mas sem conseguir trabalho ou qualquer outro modo de sobrevivência, acabou presa.

Assim que cumpriu a pena no presídio feminino, em dezembro do ano passado, Cláudia (nome fictício) foi morar nas ruas. Foi, por meio de uma funcionária pública, que descobriu a iniciativa da Defensoria Pública do Ceará que realiza atendimentos mensais à população em situação de rua nos equipamentos da rede de proteção dessa população.

A assessoria de comunicação acompanhou este primeiro atendimento na Casa da Sopa. Dali, ela conseguiu tirar toda a documentação e ser abrigada em umas das unidades de acolhimento. Sendo acompanhada por assistentes sociais e psicólogos, começa finalmente a ver seu sonho acontecer. “Fortaleza me fortaleceu e eu não vou deixar que esse episódio destrua tudo. Vou reconstruir minha vida aqui”, afirmou emocionada.

A supervisora do Núcleo dos Direitos Humanos da Defensoria, Mariana Lobo, acompanha a trajetória da assistida e ressalta a importância do aluguel social, como política de proteção às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade.

“A gente precisa cada vez mais fortalecer essas políticas públicas de maneira integrada porque não adianta eu ter a abordagem social, o acolhimento social se eu não consigo fazer com que essas políticas conversem entre si para dar dignidade às pessoas”, disse.

ENTENDA

Previsto na Constituição Federal, o direito à moradia é um direito social, uma política pública que exige do Estado sua execução. Somente em Fortaleza, cerca de 8 mil pessoas vivem nas ruas e praças da capital.