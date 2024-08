» Pesquisa DataFolha Fortaleza: Capitão Wagner tem 29%, Sarto 23% e André Fernandes 16%

O candidato do União Brasil, Capitão Wagner, lidera a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, com 29% das intenções de voto, segundo pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Datafolha e encomendada pelo Grupo de Comunicação O Povo.

Concorrendo à reeleição, José Sarto (PDT) aparece em segundo lugar, com 23%. Em seguida, estão André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), com 16% e 10%, respectivamente.

Com uma margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, são formados vários quadros de empate técnico: Sarto empata com Wagner e André; e André também empata com Leitão.

Eduardo Girão surge com 5%. Chico Malta (PCB), Técio Nunes (Psol) e Zé Batista (PSTU) alcançaram 1% cada. George Lima (Solidariedade) foi citado, mas não atingiu 1%.

Branco, nulo e nenhum somam 9% dos entrevistados, enquanto 6% não souberam ou não responderam.

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 21 de agosto e ouviu um total de 644 eleitores da capital. O levantamento possui um nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-08395/2024.

A metodologia utilizada foi a pesquisa estimulada, na qual os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores.

Esta é a segunda pesquisa Datafolha para a Prefeitura de Fortaleza. A primeira, realizada entre 24 e 26 de junho, apontava um cenário semelhante em relação às posições. No entanto, ao compará-las, é possível observar que Capitão Wagner e Eduardo Girão caíram, enquanto Sarto, André e Evandro cresceram.

📊Confira a variação dos candidatos melhores posicionados:

Capitão Wagner caiu 3 pontos

José Sarto cresceu 4 pontos

André Fernandes subiu 2 pontos

Evandro Leitão evoluiu 2 pontos

Eduardo Girão desceu 2 pontos