Pedidos de desculpas e acusações repetidas marcam o último debate de candidatos em Fortaleza - TV Jangadeiro

Sem apresentar grandes novidades ou propostas inéditas, último debate entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza teve pedido de desculpas e acusações repetidas. Taxa do Lixo e CPI do Narcotráfico voltaram a ser discutidos. Participaram André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol).

Wagner pediu desculpas a André e reconheceu que se excedeu durante a campanha.“André, a maturidade dos meus 45 anos permite entender que, numa disputa dessa, muitas vezes os ânimos se acirram, e a gente ultrapassa certos limites. Então, estou aqui como cristão para reconhecer meus erros e admitir que me excedi”, disse no debate promovido pela TV Verdes Mares nesta quinta-feira (3).

André aceitou e aproveitou para se desculpar. “Se essa sua fala vem como uma fala de um cristão, aceito as suas desculpas e, como cristão também, peço desculpas se em algum momento me excedi. Aproveito também, George, para pedir desculpas por ter dito que você era inexpressivo. Me equivoquei”, declarou.

George Lima aceitou as desculpas, mas criticou o candidato.“Filhote de Bolsonaro, você tem a idade de ser meu filho. Eu lhe perdoo, mas lhe dou um conselho: tenha coragem, tenha humildade e termine o seu mandato de deputado federal. Você ainda não está maduro o suficiente para ser prefeito dessa cidade”.

Evandro questionou Sarto sobre a arrecadação da Taxa de Lixo, enquanto Sarto rebateu afirmando que é uma imposição federal. “Quando você fala que vai acabar com a taxa, ou você vai cortar programas na saúde ou na educação, ou você vai aumentar o ISS e o PTU. Vai fazer a mesma coisa que fez com o ICMS, um aumento de 11%”.

Sarto pressionou o petista sobre a assinatura da CPI do Narcotráfico. Em resposta, Evandro disse que não cairia na provocação. “O senhor está desesperado. Está caindo cada vez mais nas pesquisas. Eu não só assinei a CPI, como também uma colega do meu partido foi a propositora”, justificou.

Sobre segurança, Técio pediu que a população não caia “nessas falsas promessas que vendem facilidades, mas brincam com a vida”.