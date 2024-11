» Leo Couto é cogitado por Evandro como candidato à presidência da Câmara de Fortaleza

Em busca de equilíbrio entre os aliados da coligação, o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), tem o vereador Léo Couto (PSB) como possível candidato à presidência da Câmara Municipal para o biênio 2025-2026. Atualmente, o cargo é ocupado pelo vereador Gardel Rolim (PDT).

Além de Léo na presidência, Evandro aposta em Adail Júnior (PDT) como candidato à vice-presidência e Eudes Bringel (PSD) para o cargo de secretário de articulação política. Ele também pretende estabelecer uma liderança compartilhada para a articulação com o Legislativo: Bruno Mesquita (PSD) será o líder do governo na Casa, com Professora Adriana e João Aglaylson, ambos do PT, como vice-líderes.

O Partido Liberal (PL) de Fortaleza descartou qualquer aliança com o PT na Câmara, posicionando-se contra a candidatura de Léo à presidência. Liderado pelo presidente municipal, André Fernandes, o PL reafirmou sua postura inegociável.

Com apoio unânime dos cinco vereadores eleitos, o partido articula o nome de um adversário, indicando mais um embate entre Evandro Leitão e André Fernandes.