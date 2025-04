» Entregadores de app fazem paralisação nacional para exigir melhores condições de trabalho

Os entregadores de aplicativos fazem paralisação nacional nesta segunda-feira (31) até terça-feira (1º). Os motociclistas operantes no Ceará seguirão a orientação da categoria. Os trabalhadores reivindicam o reajuste das taxas mínimas por entrega, valor por quilômetro rodado e pedem também a limitação da distância para as rotas a serem realizadas por bicicleta no máximo de até 3 quilômetros.

💬 “Aos trabalhadores por aplicativos de bike, pedimos um quilômetro máximo por entrega de 3 quilômetros. Pois hoje, eles andam de 5 a 8 quilômetros, até 10 quilômetros, para ganhar o valor de R$ 6,50. E pedimos que a tarifa mínima suba de R$ 6,50 para R$ 10,00, e o quilômetro vá para R$ 2,50, aumentando R$ 1. As plataformas digitais abusam do poder de serem empresas privadas e a demanda de solicitações obriga que os trabalhadores se sujeitem a riscos”, afirmou o presidente da Associação dos Trabalhadores por Aplicativo de Fortaleza (ATAF), Douglas Sousa, em entrevista à rádio Jangadeiro BandNews FM 101.7.

Douglas explicou que cada entregador recebe por uma entrega, mas acaba fazendo coletas no caminho para o destino inicial e não recebe por elas. “A tarefa mínima custa R$ 6,50. A partir de 5 km que começa a alterar esse valor. Então, mais R$ 1,50 em cima de cada quilômetro, só que dentro dessa entrega, colocam no trajeto para fazer mais coletas. E não recebem mais os R$ 6,50 em cima da nova entrega individual, recebe apenas pela quilometragem adicional”.

Ele também lamenta que os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), combustível, internet, celular e mochila de entrega são comprados do próprio bolso do entregador. “Se o trabalhador quiser usar uma bag, aquela mochila que coloca nas costas para entregar o seu alimento quentinho, ele precisa entrar no site do aplicativo e comprar, por R$ 200, uma bag dessa. Imagina um trabalhador que roda 10 quilômetros para fazer uma entrega, faz 10 entregas dessas, 100 quilômetros por dia, vai chegar em casa com R$ 65 e ainda tem que tirar do bolso para comprar os equipamentos”.