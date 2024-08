» Primeira vacina contra câncer de pulmão é testada no Reino Unido

O Reino Unido passou a testar a primeira vacina no mundo contra o câncer de pulmão. Chamada de BNT116, o imunizante está em fase experimental e os testes estão sendo feitos em pacientes doentes.

Fabricado pelo laboratório BioNTech, a vacina utiliza a tecnologia mRNA, a mesma presente em vacinas contra a covid-19. Segundo a RTP, um dos primeiros pacientes recebeu o imunizante na terça-feira (20).

Janus Racz, de 67 anos, recebeu 6 injeções da vacina, com cinco minutos de intervalo ao longo de 30 minutos, no Instituto Nacional de Investigação em Saúde da UCLH Clinical Research Facility.

Cada seringa continha uma dose de material genético que tratará uma parte diferente do tumor. Com isso, o objetivo é treinar 5 bilhões de células do sistema imunológico. A nova vacina orienta o corpo a caçar e matar células cancerígenas, impedindo a volta delas.

Os médicos afirmam que esse tratamento oferece uma precisão superior em relação à quimioterapia. Com sua maior precisão, é possível reduzir os efeitos colaterais frequentemente devastadores que os pacientes submetidos à quimioterapia enfrentam.

Uma nova etapa na pesquisa clínica foi iniciada em 34 centros de investigação distribuídos por sete países: Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Hungria, Polônia, Espanha e Turquia.

Este medicamento inovador utiliza uma abordagem semelhante à das vacinas contra a covid-19, onde o RNA mensageiro é usado para ensinar o sistema imunológico a identificar e atacar células cancerígenas do CPNPC, sinalizadas por marcadores específicos.

Os cientistas estão otimistas com os resultados iniciais e esperam que o tratamento avance para as fases 2 e 3 dos ensaios clínicos.