» Lula diz que G7 não tem representatividade. O que está em jogo?

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, tem feito críticas ao G7, afirmando ser um fórum sem representatividade.

“Lula critica abertamente o G7 como fórum, que não teria representatividade. Isso ocorre porque as pautas do governo brasileiro não são importantes para o G7. Tanto a transição energética como o combate à pobreza ficam em segundo lugar, quando se coloca na mesa a segurança dos países europeus e dos Estados Unidos, para que não haja uma terceira guerra mundial”, reflete o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena.

CRÍTICA DE LULA

Lula afirmou que o G20 é, hoje, mais representantivo. “Putin participava do G8. Acho que o G7, no fundo, no fundo, não há nem necessidade de existir o G7. O G20 é mais representante”, disse ao chegar ao hotel para participar da cúpula de líderes.

Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu do encontro antes mesmo de terminar, por discordar da forma como deve ser encerrado o conflito entre Irã e Israel. “Para os objetivos americanos, é muito melhor que Israel avance do ponto de vista militar”, afirma Lucena.

