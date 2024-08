» Superlua Azul poderá ser vista a olho nu nesta segunda-feira

Os brasileiros que olharem para o céu nesta segunda-feira (19) poderão se surpreender ao encontrar uma Lua mais cheia e brilhante. Isso porque ocorrerá um fenômeno chamado Superlua Azul, a partir das 15h25. No entanto, a melhor visualização será ao anoitecer.

Uma superlua acontece quando a Lua está no perigeu — o ponto mais próximo da Terra — e pode ser vista em sua totalidade. Essas luas recebem esse nome por parecerem as maiores e mais brilhantes do ano. O fenômeno ocorre aproximadamente uma vez a cada dois anos e, nesta segunda-feira, poderá ser observado de qualquer lugar do Brasil.

Não será necessário qualquer equipamento para observar. Pelo contrário, a olho nu, ela parecerá enorme e brilhante no céu. Para uma melhor experiência, a observação deve ser feita em locais com céu limpo e sem nuvens.

O termo “Lua Azul” é usado quando vemos a Lua cheia duas vezes no mesmo mês. Quando uma Lua cheia ocorre no início de um mês, o ciclo lunar pode se completar, dando a chance de outra Lua cheia dentro do mesmo período.

No caso desta Lua Azul, trata-se de um fenômeno sazonal, quando ocorrem quatro Luas cheias em uma única estação do ano, em vez das três habituais. Embora a superlua desta segunda-feira não vá parecer azul de fato, por ser a terceira Lua cheia da estação, será considerada uma Lua Azul. Segundo a NASA, agência espacial dos EUA, o primeiro registro do termo “superlua azul” foi em 1528.

(Foto: Ilustrativa)