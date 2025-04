» Papa Francisco será enterrado no sábado e Missa Exequial será celebrada na Basílica de São Pedro

O Vaticano anunciou que o funeral do papa Francisco acontecerá no sábado (26), às 10h do horário local (5h no horário de Brasília). A Santa Missa Exequial será celebrada na Basílica de São Pedro, presidida pelo cardeal Giovanni Battista. Após a missa fúnebre, o corpo do pontífice seguirá em procissão até a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde será sepultado a pedido do pontífice.

“Desejo que minha última viagem terrena se conclua justamente neste antiquíssimo santuário mariano, onde ia rezar no início e no fim de cada viagem apostólica, para confiar com fé minhas intenções à mãe imaculada e agradecer-lhe por seu cuidado dócil e materno”, pedia o papa.

Na quarta-feira (23), às 9h (4h no horário de Brasília), o corpo do Papa Francisco será trasladado da Capela da Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro, onde ficará exposto para homenagens do público.

Ao final da celebração eucarística, ocorrerão os ritos de despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. Em seguida, o caixão do Papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento.

No testamento divulgado pelo Vaticano na segunda-feira (21), o pontífice pediu que seu sepultamento fosse feito com simplicidade. No documento, o papa também solicitou que o sepulcro seja montado no chão e de forma simples, sem decoração especial e somente com a inscrição Franciscus na lápide.

MORREU NA SEGUNDA-FEIRA

O Papa Francisco faleceu na madrugada de segunda-feira (21) devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC), conhecido como derrame, seguido de uma insuficiência cardíaca irreversível. O santo padre ainda entrou em coma e teve um colapso cardiocirculatório antes de morrer.