» CNH popular: Detran inicia atendimento de candidatos aprovados em cinco municípios

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) inicia, na próxima segunda-feira (26), o atendimento aos candidatos aprovados no programa CNH Popular, que oferece gratuitamente a primeira habilitação para as categorias A (moto) e B (carro) a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Nesta etapa, os municípios contemplados serão Caucaia, Horizonte, Icó, Guaraciaba do Norte e Viçosa do Ceará.

Os beneficiários devem agendar o atendimento a partir desta quarta-feira (21) pelo site cnhpopular2023.detran.ce.gov.br. Os alunos têm até 12 meses para concluir o processo de habilitação.

Os candidatos devem comparecer à autoescola nos dias e horários agendados, levando RG, CPF e comprovante de endereço. O Governo do Ceará ressalta a importância de cumprir o cronograma, sob pena de desclassificação e perda do benefício.

O Detran-CE já começou o atendimento em outros cidades, são elas: Fortaleza, Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte, Quixadá, Aquiraz, Crateús, Tauá, Iguatu, Cascavel, Eusébio, Maranguape, Crato, Camocim, Canindé, Russas, Aracati, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Tianguá, Campos Sales, Barbalha e Morada Nova também.

Os aprovados nesses municípios também precisam agendar o atendimento.