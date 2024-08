» Contas de água e esgoto vão ficar 8% mais caras a partir desta segunda-feira

As contas de água encanada e tratamento de esgoto vão ficar 8% mais caras no Ceará a partir desta segunda-feira, 5 de agosto. O reajuste será aplicado de forma linear e atinge todas as categorias de consumo em todos os municípios atendidos pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

De acordo com a empresa, o cálculo levou em conta o aumento dos custos operacionais e visa o equilíbrio econômico-financeiro, bem como a manutenção e expansão dos serviços.

“Além disso, considera a necessidade de cumprimento das metas pactuadas de universalização, qualidade e continuidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, previstos em contrato”, explicou em comunicado divulgado em julho.

A revisão foi aprovada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE).

Com a aplicação do percentual autorizado pela ARCE, a tarifa média dos serviços de água e esgoto da Cagece passa a ser de R$ 6,29 por metro cúbico.