» Polícia soluciona morte de turista adolescente em Jericoacoara e prende mais dois suspeitos

A Polícia Civil trará novos fatos sobre a morte de Henrique Marques, turista de 16 anos que foi morto em Jericoacoara em dezembro de 2024. As investigações da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara já resultaram na prisão de sete pessoas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, sendo dois dos suspeitos capturados nesta terça-feira (1°).

RELEMBRE O CASO

Henrique Marques era de Bertioga, em São Paulo, e passava as férias com o pai na Vila de Jericoacoara quando foi vítima do homicídio. Enquanto retornava ao local onde estava hospedado para buscar um carregador, Henrique foi abordado por, pelo menos, sete homens. O momento chegou a ser flagrado por câmeras de segurança.

No início, os boatos eram de que o adolescente teria sido morto por integrantes de uma organização criminosa por aparecer em fotos fazendo um sinal relacionado a uma facção rival, mas a teoria perdeu força a partir dos depoimentos dos suspeitos já presos, incluindo o possível mandante do crime.

O pai de Henrique afirma que o adolescente não era envolvido com o mundo do crime. O Jornal Jangadeiro trará mais detalhes em breve, com as informações obtidas com a Polícia Civil em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (2).