» Sucesso de Pablo Marçal reflete desprezo pela política

O personagem mais polêmico das eleições é Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pela sigla de aluguel PRTB. Mesmo em outras cercanias, todos comentam sobre a sua, digamos, performance. Uns riem, outros odeiam, entretanto, é um fenômeno midiático nacional. Qual a razão? A resposta é que se trata de um sintoma que revela o descrédito generalizado no Brasil com a política.

Marçal é um oportunista sem propostas que se declara de direita, mas que cresce constrangendo adversários de todos os matizes, inclusive bolsonaristas. Qualquer assunto serve de pretexto para acusações ou apelidos jocosos contra os concorrentes nos debates.

O problema é que as ofensas de Marçal estão em sintonia com o repúdio dos brasileiros a uma elite política e burocrática que vive cada vez mais isolada em seu mundo de privilégios custeados com dinheiro público.

Esse tipo de alienação, aliás, foi abordado por Dostoiévski em “Os Demônios”, demonstrando como a indignação crescente das massas pode ser manipulada por aproveitadores. No livro, o povo incendeia os palácios requintados da monarquia russa do século 19, prenúncio do que aconteceria no mundo real, com a ditadura soviética.

No Brasil do século 21, na impossibilidade de uma revolução, os populistas arruaceiros buscam incendiar o processo eleitoral por dentro. No Ceará ainda não há um Marçal, mas o cenário é propício ao surgimento de similares. Já é possível até vislumbrar arroubos nesse sentido, porém, contidos pelo marketing eleitoral.

Somos dirigidos por autoridades que adoram viajar ao exterior de primeira classe inventando agendas oficiais vazias, que amam circular em carros blindados de luxo (não declarados), que vivem em imóveis de milhões de reais, e que, sempre que podem, aumentam impostos para sustentar essas regalias.

Depois reclamam quando um irresponsável qualquer faz sucesso justamente dizendo que isso tudo é indecente e que elas, as autoridades, são mais desprezíveis do que eles mesmos.

▫️Wanderley Filho é colunista de política da Jangadeiro BandNews FM 101.7.