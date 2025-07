» Trump, BRICS e a ameaça de sanções: uma tensão anunciada

O posicionamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação aos BRICS voltou a ganhar destaque, especialmente após o encontro do bloco, no Rio de Janeiro. Trump tem adotado um tom hostil e já sinalizou que pode aplicar tarifas superiores a 10% contra países alinhados ao grupo, sob o argumento de combater políticas que ele considera “antiamericanas”.

No centro da polêmica, está também a proposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de criar uma moeda comum entre os países dos BRICS, como alternativa ao dólar. Trata-se de uma ideia antiga do petista.

Segundo o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena, a proposta é extremamente complexa, que exigiria nível elevado de confiança e representaria ameaça direta à hegemonia do dólar e ao poder econômico dos EUA. Por isso, a ideia tende a permanecer mais no campo político do que em vias práticas de implementação.

“A minha preocupação é que, se levarmos essa bandeira à frente, mesmo que não se concretize, ficaremos como grande alvo do presidente Donald Trump para sanções ou para um tipo de embate que não precisamos”, conclui Lucena.

