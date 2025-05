» A ascensão da extrema-direita na Alemanha

As eleições na Alemanha vêm sendo o foco do mundo nessas últimas semanas. Um dos principais partidos, o Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, ficou em segundo lugar nas eleições federais realizadas no país e ganha força.

A legenda é acusada de tentar subverter a democracia alemã e tomar o poder pelas vias democráticas.

“A gente já viu isso acontecer na Alemanha com o Partido Nacional Socialista, que levou ao Nazismo. Isso gerará um processo grande e muita polêmica na Alemanha. Até que ponto as democracias podem permitir ideias radicais, sejam de esquerda ou de direita dentro dos partidos, e qual o limite que os partidos podem ou não existir baseado em ideias, para que a própria democracia não seja destruída dentro dela?”, afirma o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena.

