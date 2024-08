» Sarto anuncia ponto facultativo para servidores municipais nesta sexta-feira

O prefeito José Sarto anunciou ponto facultativo pra servidores públicos municipais nesta sexta-feira (16), após o feriado de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, nesta quinta (15). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município.

O decreto não afeta o funcionamento de serviços essenciais, como assistência de saúde de urgência e emergência, socorros urgentes, limpeza pública, fiscalização e orientação de trânsito, segurança e salva-vidas.

Além de Fortaleza, o dia de Nossa Senhora da Assunção é comemorado no dia 15 de agosto em outras cidades do país, como Belo Horizonte. O dia é dedicado à padroeira com missas e procissões em homenagem à Virgem Maria.

Na Capital, a Caminhada com Maria 2024 terá 12 km de percurso até à Catedral Metropolitana de Fortaleza. Equipes da Polícia Militar, além de agentes do Corpo de Bombeiros e da Autarquia Municipal de Trânsito farão o reforço do evento.

(Foto: Reprodução)