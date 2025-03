» Alagando ruas e casas, último dia de Carnaval registra chuva de 108 mm em Fortaleza

Quem vai pular Carnaval em Fortaleza nesta terça-feira (4) deve se lembrar de levar o guarda-chuva. A capital cearense começou o dia com fortes chuvas, registrando 108 milímetros até às 8h40, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos.

🌧 Outros municípios do estado também registraram grandes precipitações, como São Gonçalo do Amarante, com 142mm; Novo Oriente, com 103.2 mm; Aratuba, com 102mm; Catarina, com 75mm e Iguatu, com 71mm.

Em registros enviados à equipe do Jornal Jangadeiro, é possível conferir alguns pontos de alagamento em Fortaleza. Nos bairros Genibaú e José Walter, ruas ficaram completamente alagadas, com nível da água alto, invadindo residências. Em uma avenida do bairro Antônio Bezerra, a rua ficou alagada, impedindo a passagem de um ônibus e de carros que transitavam pela região.

Em Novo Oriente, onde houve registro de 103.2 mm, a chuva alagou ruas da cidade e invadiu comércios. Em um dos vídeos enviados, um estabelecimento de itens de construção está alagado.

PREVISÃO DO TEMPO

🌤 Manhã: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Litoral Norte. Na Ibiapaba, no Maciço de Baturité e no norte do Sertão Central e Inhamuns, há baixa possibilidade de chuva isolada.

🌦 Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuvano Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Litoral Norte, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité e no norte das macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana.

🌫 Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba e no Cariri. Nas demais macrorregiões, há alta possibilidade de chuva.