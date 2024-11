» Preço da carne sobe 5,81% em outubro, a maior alta em quatro anos

Um salto no valor do boi promete deixar o fim de ano mais salgado para os consumidores de carne no Brasil. O preço da carne deve subir pelo menos 7,9% no último trimestre deste ano, segundo a LCA Consultores. Em outubro, o preço das carnes subiu 5,81% em relação ao mês anterior, a maior alta desde 2020, conforme o IBGE. O aumento supera a média da inflação dos últimos 12 meses, de 4,76%.

O presidente do Sindicarnes do Ceará, Francisco Everton, destaca que a alta já era esperada devido ao período de entressafra do boi.

💬 “Já era de esperar porque no período de 15 de janeiro a 15 de julho se chama período da safra do boi no Brasil. E esse período de 15 de julho a 15 de dezembro é o período que nós chamamos entressafra do boi. Então, nós já estávamos esperando o boi vir um pouco mais caro”, explica.

Outro fator relevante é o impacto das mudanças climáticas. A estiagem prolongada deste ano afetou a produção de pasto e a criação de gado, elevando os custos de produção.

🍗 A alta da carne bovina também tende a impactar os preços de outras proteínas animais, como a carne suína e o frango.

Para economizar, o consumidor pode optar por cortes menos nobres; planejar as compras e diversificar a dieta com outras fontes de proteína para equilibrar o orçamento doméstico.

