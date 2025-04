» Pesquisa Genial/Quaest: aprovação de Lula volta a cair e atinge menor nível do mandato com 41%

Após completar dois anos no Palácio do Planalto, o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado pela maioria dos brasileiros. São 56% os que desaprovam a administração petista, contra 41% que o avaliam positivamente. Outros 3% não sabem ou não quiseram responder. Os números são da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (2), e revelam que a desaprovação ao governo do petista completou a quarta alta consecutiva, atingindo um nível inédito de desaprovação para a atual gestão. Confira os números:

APROVAM

– 52% entre moradores do Nordeste

– 52% entre aqueles com renda de até 2 salários mínimos

– 50% entre aqueles com 60 anos ou mais

– 49% entre os católicos

– 55% entre os sem instrução e Fundamental Incompleto

DESAPROVAM

– 64% entre os que ganham acima de 5 salários mínimos

– 67% entre os evangélicos

– 60% entre os moradores do Sudeste

– 52% entre os que se declaram de cor branca

– 64% entre os moradores do Sul

– 52% entre os moradores do Centro-Oeste Nordeste

– 53% entre as mulheres

– 59% entre os homens

– 64%% entre aqueles com 16 a 34 anos

– 54%% entre aqueles com 35 a 59 anos

Na comparação com o mandato de Jair Bolsonaro, as opiniões se dividem: 43% dizem que o trabalho de Lula é pior que o de seu antecessor, enquanto 39% preferem o desempenho do petista. Quinze porcento consideram a gestão igual à anterior, e 3% não souberam responder.Nesta rodada, a Quaest entrevistou presencialmente 2.004 eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 27 e 31 de março. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos.

