» Ceará atinge recorde histórico e apreende quase 10 toneladas de drogas nos últimos 10 meses

As Forças de Segurança do Ceará apreenderam 9.980,65 quilos de drogas durante os dez primeiros meses de 2024. Em relação a 2023, houve um aumento de 170,8%, com 6.295,50 quilos de drogas a mais. Mesmo comparando com as apreensões feitas durante anos inteiros, esse é o maior número de entorpecentes apreendidos em toda a série histórica, desde 2009.

As substâncias ilícitas apreendidas pelos órgãos de segurança vinculados à SSPDS incluem cocaína, crack, maconha e derivados da maconha como haxixe. A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foi a área do Estado com maior destaque nas apreensões de drogas.

No mês de outubro de 2024, em todo o Ceará, foi registrado aumento de 537,2% nas apreensões em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando foram apreendidas 2.860,36 kg de entorpecentes. Este também foi o mês com a maior apreensão de substâncias ilícitas deste ano. Apenas no 10º mês deste ano, foram recolhidas 2.443,17 kg de substâncias ilícitas na RMF.

Em Fortaleza, de janeiro a outubro foram apreendidos 2.333,00 kg de entorpecentes. A maior apreensão de entorpecentes efetuada pelas Forças de Segurança do Ceará aconteceu no dia 8 de outubro, quando a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu 2,271 kg de maconha e prendeu três homens em flagrante.